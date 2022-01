Ritmo de vacinação recua em Portugal, com dose de reforço

Depois de ter sido apontado como referência mundial, pelo acelerado ritmo de vacinação contra a Covid-19, Portugal começa agora a perder fôlego e a ficar para trás na taxa de cobertura vacinal da dose de reforço.

O país ocupa a 20ª posição no ranking de nações com a maior percentagem de população inoculada com a terceira dose da vacina contra o SARS-CoV-2 e fica fora do top dez a nível europeu.

De acordo com os dados disponíveis na plataforma "Our World in Data", da Universidade de Oxford, Portugal é o 13.º país da União Europeia com mais doses de reforço administradas, em percentagem da população.

Até ao dia 2 de janeiro, cerca de 29% dos portugueses tinham recebido a terceira dose da vacina. Um valor que fica aquém dos números registados no Reino Unido, Dinamarca, Malta, Irlanda e Áustria, onde a cobertura vacinal da dose de reforço supera os 40%.

Também a Alemanha, Bélgica, Grécia, França, Itália, Hungria, Luxemburgo e Espanha ultrapassam Portugal. Já a Polónia, Letónia e Bulgária apresentam os piores resultados, com uma cobertura inferior a 20%.