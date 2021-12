Teletrabalho obrigatório não dá direito a pagamento de despesas

As novas regras do teletrabalho entram em vigor a partir de sábado, 1 de janeiro e, entre as novidades, estão o pagamento do acréscimo de despesas ao trabalhador em regime remoto, com energia e telecomunicações, e o dever de abstenção de contacto pela entidade patronal, fora do horário de trabalho. Mas não ficou previsto o direito ao subsídio de refeição.

O presidente da República, apesar de ter promulgado o novo regime do teletrabalho, alertou para as dificuldades da sua aplicação. E é essa também a preocupação dos advogados da área laboral ouvidos pela Renascença.

Pedro da Quitéria Faria não tem dúvidas de que “vão aumentar muito os conflitos” entre as empresas e os trabalhadores.” O que eu antevejo é que, pelo facto de haver pouca densificação por exemplo da norma sobre o direito a desligar, e à semelhança do que antecipou Marcelo Rebelo de Sousa, esta promove, sem mais, uma conflitualidade laboral que era absolutamente escusada”, diz o advogado especializado em Direito do Trabalho.

Também Ângela Afonso acha que as alterações feitas aos Código de Trabalho, em matéria de trabalho remoto, vão criar mais problemas do que aqueles que resolvem. “Estas alterações ao Código do Trabalho são inúteis e perversas para todos”, defende.” E começam por ser perversas desde logo pelos potenciais conflitos que podem gerar entre a entidade empregadora e o trabalhador.” A advogada afirma que “a nova legislação vai gerar dificuldades interpretativas e também problemas de ordem prática por mais boa vontade que empresas e trabalhadores tenham. E isso é péssimo”.