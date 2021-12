Organizações sociais afetadas pela pandemia recebem 1,1 milhão de euros da Gulbenkian

Para continuar a ajudar quem precisa e para adequar as respostas à nova realidade social, a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu reforçar, nesta quarta-feira, em 1,1 milhão de euros o apoio financeiro a 12 organizações sociais afetadas pela pandemia.

Em comunicado, a Gulbenkian indica que este apoio excecional se destina a instituições que atuam nas áreas da saúde mental, mas não só. Segundo a instituição, e “de acordo com dados disponibilizados pela Nova SBE, as organizações sociais que prestam apoio a pessoas em dificuldades reportaram que se deparam com grandes dificuldades em dar a resposta necessária a um conjunto acrescido de problemas sociais que a pandemia também veio intensificar”.

Casos como “a diminuição das prestações mensais, a quebra de donativos e de fundos públicos e privados, o aumento de custos, a necessidade de adaptação da atividade e a perda de colaboradores e voluntários” levantam novos desafios.

“Para estas organizações, problemas como a saúde mental (para 88% das entidades), a pobreza e os sem-abrigo (73%), a exclusão e desigualdades (61%) e a violência doméstica (36%) vão agravar-se nos próximos anos”.

A presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian refere que “a pandemia veio tornar mais vulneráveis aqueles que já eram os mais vulneráveis”. Segundo Isabel Mota, “a Fundação Calouste Gulbenkian não podia ignorar as dificuldades por que passam as organizações sociais que, todos os dias, estão no terreno a apoiar aqueles que mais sofrem e mais precisam”.

É neste quadro que a Gulbenkian aprovou o apoio excecional de 1,1 milhão de euros e que visa “reforçar o apoio a estas organizações, com trabalho reconhecido”. “É estar onde é preciso”, conclui Isabel Mota.