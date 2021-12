Covid-19. Deixou de ser possível agendar vacina para crianças

"Não tínhamos previsões, mas achamos que é uma boa resposta inicial e acreditamos que isso vai dar muita confiança para que todas as crianças sejam vacinadas depois nos outros dias em que teremos vacinação”, referiu aos jornalistas durante uma vista a um centro de vacinação, em Braga.

O governante diz que as cerca de 80 mil vacinas agendadas para crianças é um número que “está dentro da expetativa".

“Pensamos que é já um número muito relevante e que permitirá fazer um fim de semana importante para vacinar estas crianças, um fim de semana diferente porque os centros de vacinação estão em exclusivo dedicados as crianças de 9, 10 e 11 anos, e reforçará a confiança de todos os outros pais que vacinem as suas crianças e possamos atingir níveis ainda maiores de participação da população portuguesa na vacinação Covid”, disse Diogo Serras Lopes.

O processo de vacinação das crianças nesta faixa etária vai acontecer já no sábado e no domingo.

Portugal regista esta sexta-feira mais 24 mortes e 4.644 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). A última vez que se registaram tantos mortos por Covid-19 em Portugal foi no dia 9 de março, com 30 óbitos.

Nos hospitais portugueses há agora 943 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos nove doentes em comparação com o dia anterior.

Aumenta de 16 para 21 o número de concelhos portugueses em risco extremamente elevado de Covid-19.



A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou, esta sexta-feira, que se prevê que a prevalência da variante Ómicron da Covid-19 em Portugal chegue aos 50% na semana do Natal e de 80% no Ano Novo.

Em conferência de imprensa de atualização da informação sobre a situação epidemiológica em Portugal, Marta Temido assinalou que "o esforço de todos tem estado a resultar". Contudo, salientou também que a mais recente variante do coronavírus representa "uma nova dificuldade".

Marta Temido revelou, ainda, que o Governo vai aumentar o número de testes à Covid-19 gratuitos por pessoa, que neste momento está fixado em quatro por mês.