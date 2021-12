Mapa Covid-19. Portugal tem 21 concelhos em risco máximo

Aumenta de 16 para 21 o número de concelhos portugueses em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Consulte aqui a lista completa.



Os 21 concelhos em risco extremamente elevado têm uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Na lista de municípios com maior incidência estão: Águeda, Alfândega da Fé, Anadia, Barrancos, Carregal do Sal, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Faro, Ferreira do Zêzere, Gouveia, Guarda, Lagoa (Algarve), Loulé, Mira, Ourém, Pinhel, Portimão, São Brás de Alportel, Sousel, Tomar e Vila Nova de Paiva.

Os dois concelhos com maior incidência são Vila Nova de Paiva, com 1.578 casos por 100 mil habitantes e Condeixa-a-Nova com 1.520 casos.

Portugal regista esta sexta-feira mais 24 mortes e 4.644 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). A última vez que se registaram tantos mortos por Covid-19 em Portugal foi no dia 9 de março, com 30 óbitos.

Nos hospitais portugueses há agora 943 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos nove doentes em comparação com o dia anterior.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou, esta sexta-feira, que se prevê que a prevalência da variante Ómicron da Covid-19 em Portugal chegue aos 50% na semana do Natal e de 80% no Ano Novo.

Em conferência de imprensa de atualização da informação sobre a situação epidemiológica em Portugal, Marta Temido assinalou que "o esforço de todos tem estado a resultar". Contudo, salientou também que a mais recente variante do coronavírus representa "uma nova dificuldade".

Marta Temido revelou, ainda, que o Governo vai aumentar o número de testes à Covid-19 gratuitos por pessoa, que neste momento está fixado em quatro por mês.



