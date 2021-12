Manuel Pinho detido após interrogatório

Manuel Pinho ficou detido esta terça-feira, depois de ter sido interrogado no âmbito do caso EDP. A notícia foi confirmada pelo seu advogado, segundo o qual há também um mandado de detenção para a mulher do antigo ministro, Alexandra Pinho.

Quatro meses antes de deixar o lugar de ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Pinho terá recebido 58 mil euros de uma empresa de construção civil com sede em Gibraltar, um paraíso fiscal.

O antigo governante compareceu no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), mas teve de esperar uma hora até que foi informado de que iria ser detido.

Ricardo Sá Fernandes falava à porta do edifico onde iria decorrer o interrogatório e afirmou, em declarações à SIC Notícias, que Alexandra Pinho se irá apresentar o Tribunal de Instrução Criminal, como estava previsto, às 14h00. "Aqui ninguém foge, nem há motivos para suspeitar que fujam. É por isso que lamento profundamente este ato, que consubstancia um verdadeiro abuso de poder", disse.