Mapa Covid-19. Aumenta para 16 o número de concelhos em risco máximo

Aumenta de dez para 16 o número de concelhos portugueses em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Consulte aqui a lista completa.

Os 16 concelhos em risco extremamente elevado têm uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Na lista de municípios com maior incidência estão: Águeda (1.023), Anadia (1.016), Barrancos (2.773), Câmara de Lobos (987), Carregal do Sal (1.847) , Condeixa-a-Nova (1.162), Corvo (1.064), Covilhã (1.063), Gouveia (1.165), Guarda (1.231), Lagoa (1.192), Mealhada (1.174), Mira (1.196), Monchique (1.185), Portimão (1.219) e Vila Nova de Paiva (1.173).

Porto e Lisboa juntam-se aos cerca de 70% de concelhos que registam um aumento de casos de Covid-19, na última semana. No total, são 214 os municípios com acréscimo de incidência de infeção por SARS-CoV-2, entre os dias 25 de novembro e 8 de dezembro.

Com uma incidência cumulativa igual a zero estão três concelhos: Alter do Chão, em Portalegre, Calheta, no arquipélago da Madeira, e Santa Cruz das Flores, nos Açores.

Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.