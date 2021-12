Marta Temido. Nota técnica da DGS sobre vacinação de crianças "será tornada pública"

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) define ainda esta quinta-feira o intervalo entre doses da vacinação Covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos, disse esta esta tarde no Parlamento a ministra da Saúde. Marta Temido diz que a nota técnica da DGS, elaborada a partir dos pareceres, será tornada pública.



Marta Temido foi questionada pelos deputados sobre o parecer técnico que fez avançar com a decisão de vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos. PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, além da Ordem dos Médicos, exigem a divulgação do parecer que sustentou a decisão da Comissão Técnica de Vacinação para a inoculação de crianças.

A ministra deixou a garantia de que a versão final estará pronta após a reunião dos técnicos das autoridades de saúde, sem dizer, contudo, se irá ser divulgada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“O parecer técnico deve ficar concluído hoje, após a reunião semanal da Comissão Técnica de Vacinação. Posteriormente, a DGS irá atualizar a norma de vacinação, como é habitual, e a posição técnica e parecer final serão naturalmente tornados públicos para quem os queira consultar”, disse Marta Temido.