​“Fazemos investigação criminal quase arqueológica” com “falência de resultados”

O Governo admite que os meios parecem nunca ser suficientes para acompanhar a sofisticação do crime económico-financeiro, mas também pede ao Ministério Público (MP) que se esforce por encontrar métodos de trabalho mais eficazes.



Num tom muito assertivo, e com um destinatário muito concreto, Francisca Van Dunen diz mesmo que alguns processos acabam em conclusões “socialmente incompreensíveis”.

Na cerimónia que assinalou o Dia Internacional do Combate à Corrupção, a ministra da Justiça pediu “respostas que aderiam à realidade”.

“Não podemos continuar a dizer que temos um agente que praticou um milhão de crimes ao longo de toda a sua vida, e enquanto naquele processo não exaurirmos toda a atividade criminosa não acabamos aquela investigação. Isto é um erro que estamos hoje a pagar caro”, adverte.

Francisca Van Dunen critica “a extensão de algumas investigações, a forma como são feitas, que é quase arqueológica, mesmo excessiva” que, na prática, acabam por conduzir “à falência em termos de resultados”.

No discurso que proferiu esta quinta-feira na cerimónia que decorreu na sede da Polícia Judiciária, a ministra da Justiça não poupou elogios à sua própria produção legislativa nesta matéria, sublinhando a importância da nova estratégia nacional de combate à corrupção.

Mas as leis não fazem tudo, e Francisca Van Dunen considera que a justiça portuguesa tem o problema de “chegar ao fim”.

“Temos investigações que implicam um grande esforço humano e, sejamos claros, um enorme investimento financeiro – qualquer dia temos que fazer contas sobre aquilo que gastamos nas nossas investigações – e em muitos casos a investigação chega ao final sem um resultado que seja socialmente compreensível”.

Para além disso, a justiça corre o risco de parecer influenciável consoante os investigados: “não é possível concebermos que os tribunais continuem a ser fragilizados pela ideia que os resultados que têm, e que as decisões que tomam, que podem ser influenciáveis pela condição social, económica ou política dos justiçáveis”, afirma Francisca Van Dunem.

PGR insiste que “sem meios não há eficácia”

Na mesma cerimónia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, reafirmou todas as dificuldades que tem para obter resultados no combate ao crime económico.

“Tão ou mais importante do que a existência de leis apropriadas, é a garantia de que elas serão efetivamente aplicadas. Sem os meios e instrumentos necessários e adequados, especialmente na investigação criminal, não será possível garantir a almejada eficácia na prevenção e corrupção dos fenómenos corruptivos.”

Lucília Gago diz que é preciso adequar a investigação criminal aos novos desafios, porque “os tempos mudaram, e a criminalidade mudou com os tempos. Não é possível dimensionar os recursos necessários à investigação da criminalidade económico-financeira com base em critérios do passado. A sofisticação do crime, exige a sofisticação da investigação, sob pena do Estado, os cidadãos e a sociedade em geral serem ultrapassados nesta guerra”.