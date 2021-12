Transtejo. Trabalhadores decidem quinta-feira se fazem greve na semana do Natal

Os trabalhadores da Transtejo decidem na próxima quinta-feira se vão aceitar o aumento de subsídio de turno proposto esta segunda-feira pela administração da empresa e se avançam, ou não, com as greves já anunciadas para a semana do Natal.

Na reunião desta segunda-feira, a Transtejo propôs aos sindicatos um aumento no subsídio de turno de 13,34 euros mensais para quem faz um turno e de cerca de 36 euros para os trabalhadores que fazem dois turnos.

Além disso, tal como já aconteceu com os trabalhadores da Soflusa, os trabalhadores da Transtejo poderão ver o subsídio de assiduidade integrado no vencimento, com impacto imediato no valor da hora de trabalho e no que recebem de horas extraordinárias, mas também nas reformas.

Aumentos que, na prática, só se aplicam aos trabalhadores marítimos.