Passageiros aéreos, marítimos e terrestres sem teste negativo arriscam coima de 300 a 800 euros

O Governo fixou uma coima de 300 a 800 euros para quem entrar em território nacional por via terrestre, marítima e fluvial sem apresentar teste negativo à Covid-19, refere o diploma que altera as medidas no âmbito da pandemia.

O decreto-lei com as novas medidas no âmbito da pandemia de Covid-19, com efeitos a partir de 1 de dezembro (próxima quarta-feira), foi publicado no sábado em Diário da República.

Entre as alterações previstas está o cumprimento das regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, bem como ao tráfego terrestre, marítimo e fluvial, designadamente no que se refere às obrigações de solicitação e apresentação do Certificado Digital Covid da União Europeia e do formulário de localização de passageiros (PLF).