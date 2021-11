Covid-19. Companhias aéreas arriscam multa de 20 mil euros por cada passageiro não testado

Veja também:

As companhias aéreas que admitam o embarque de passageiros sem teste negativo à Covid-19 arriscam uma multa até 20 mil euros por passageiro e, poderão perder a licença para operar.

Na conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros onde foram decididas as novas medidas restritivas para conter a pandemia, o primeiro-ministro António Costa acusou as companhias aéreas de não cumprirem com as regras e, por isso, anunciou “a obrigação de todas as companhias de aviação só permitirem o embarque de pessoas devidamente testadas e não podem transportar para Portugal ninguém que esteja devidamente testado".