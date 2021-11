Multas de 20 mil euros por passageiro? “Parece-nos que estamos no domínio da inconstitucionalidade”

“Para já, estamos a reagir a uma mensagem, aguardamos pela publicação do diploma e depois emitiremos a nossa opinião técnica”, acrescenta, sublinhando que as novas medidas agravam em 10 vezes as multas que já estão em vigor .

“Se não prevalecer ao nível do Governo e das medidas, pelo menos que prevaleça ao nível de quem tem de aplicar a Constituição neste Estado de Direito Democrático: os tribunais. Porque nos parece claramente que estamos no domínio da inconstitucionalidade”, declara António Moura Portugal.

António Moura Portugal garante que as empresas estão a cumprir os seus deveres, embora admita que possa ocorrer uma ou outra falha humana, já que as companhias operam em todos os cantos do mundo com funcionários que nem sempre dominam o português.

O presidente da RENA frisa ainda que as novas medidas colocam nas companhias toda a responsabilidade de fiscalização, que deveria caber ao Estado.

Por tudo isto, deixa um alerta: em resposta ao anunciado, as companhias aéreas podem repensar as suas rotas e os países para onde voam.