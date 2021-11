Trabalhadores da Transtejo convocam greves para a semana do Natal

Os trabalhadores da Transtejo vão fazer novas greves na semana do Natal, segundo foi decidido no plenário de trabalhadores desta quarta-feira.

Serão quatro dias quatro dias de greve parcial e por setores, entre 20 e 23 de dezembro, sobretudo nas horas de ponta da manhã e do fim dia, já que os barcos para navegarem precisam de uma tripulação completa, com um mestre, um maquinista e dois marinheiros para realizar as ligações do cais do Sodré a Cacilhas, ao Seixal e ao Montijo e ainda a ligação Belém-Porto Brandão-Trafaria.

Além disso, os trabalhadores da Transtejo decidiram continuar com a greve às horas extraordinárias que decorre há mais de um mês e que tem levado a empresa a suprimir várias carreiras.