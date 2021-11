Portugal com 1.483 novos casos e 15 mortes. Internamentos voltam a subir

Portugal regista 1.483 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e 15 mortes associadas à Covid-19. Os internamentos voltam a subir em enfermaria (+41) e cuidados intensivos (+6). No total, estão 465 pessoas internadas com o novo coronavírus.

Os dados divulgados pela DGS mostram também mais 1.006 casos ativos, para um total de 37.931, e que 462 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.051.300 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu (+387), situando-se nos 32.005.