Boletim DGS. Mais oito mortos e 1.816 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 1.816 infetados com Covid-19, de acordo com o relatório epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novas infeções, 669; seguido do Centro, com 422 casos, o Norte com 394 e o Algarve com 157. Abaixo dos 100 casos está o Alentejo com 78, a Madeira com 67, e os Açores com 29.