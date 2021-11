Covid-19. Bombeiros e setor social recebem terceira dose a partir de dia 22

A lista dos centros de vacinação em Casa Aberta, de Norte a Sul do país, pode ser consultada no site da DGS .

Os profissionais do setor social e os "bombeiros envolvidos no transporte de doentes" começam a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, anunciou nesta quinta-feira o secretário de Estado e Adjunto da Saúde.

As vacinas estão a ser distribuídas esta quinta-fe(...)

Na conferência de imprensa partilhada entre Lacerda Sales, Graça Freitas (diretora-geral da Saúde) e o coronel Carlos Penha-Gonçalves, coordenador do núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19, o apelo foi transversal: vão vacinar-se e tenham paciência se houver tempos de espera mais alongados.

“Não havendo hora marcada, poderá haver alguns constrangimentos e tempos de espera, mas tudo faremos para que quem ninguém fique por vacinar”, garantiu o secretário de Estado, adiantando que “muitas juntas de freguesia estão a organizar o transporte para a população que vive em zonas mais isoladas”.

António Lacerda Sales aconselhou, por isso, as populações com mais dificuldades a entrar em contacto com estas estruturas.

Os centros de vacinação com Casa Aberta vão funcionar entre as 9h00 e as 17h00.

Na mesma conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde anunciou uma campanha nos meios de comunicação social (rádios, televisões, jornais), que tem como objetivo “apelar ao esforço coletivo” de vacinação.