Vacinação Covid-19. Casa Aberta no fim de semana para maiores de 80 anos

A intenção é que estas pessoas possam ser transportadas “aos centros de vacinação”. “Mais uma vez, esta extraordinária colaboração, como foi na primeira fase, com as autarquias locais, é fundamental”, reforça.

“Para acelerarmos o processo de vacinação, vamos abrir, neste sábado e neste domingo, os nossos centros de vacinação para casa aberta para pessoas com mais de 80 anos e para agendamento local para as faixas elegíveis, começando nas faixas mais idosas e depois vindo, de uma forma decrescente, como temos sempre vindo a fazer, até ao limite da faixa elegível, que são os 65 anos”, afirmou Lacerda Sales.

No próximo fim de semana, dias 13 e 14 de novembro, os centros de vacinação contra a Covid-19 estarão em modo Casa Aberta, anunciou nesta quinta-feira o secretário de Estado da Saúde.

“Hoje ou amanhã atingiremos um milhão de vacinas de gripe” e “atingiremos, provavelmente, 500 mil doses de vacinas para Covid-19, terceira dose”, afirmou aos jornalistas, à margem da cerimónia do 100.º aniversário da descoberta da Insulina, em Lisboa.

O secretário de Estado e Adjunto da Saúde prevê que, até ao final da semana, o país atinja os 500 mil vacinados com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e o milhão de pessoas vacinadas contra a gripe.

Profissionais de saúde prestes a ser vacinados

É na segunda-feira que os profissionais de saúde irão começar a receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

“Para os profissionais de saúde, as vacinas estão a ser distribuídas hoje pelas instituições e, a partir do próximo dia 15, vão começar a ser administradas as vacinas aos profissionais de saúde”, avançou nesta quinta-feira.