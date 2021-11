Lacerda Sales acredita que diálogo vai resolver ameaças de demissões no Santa Maria

O Secretario de Estado Adjunto e da Saúde apela ao diálogo e acredita que será por essa via que se irão resolver problemas como o da ameaça de demissões no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Confrontado com o avolumar de casos, e em especial este dos responsáveis pelas urgências do maior hospital do país, Lacerda Sales diz acreditar que tudo será resolvido.

“Problemas na saúde, nós sabemos acabam por ser problemas que se resolvem com o diálogo entre os profissionais de saúde, que fazem sempre o seu melhor e que são excecionais e têm sido excecionais na forma como têm trabalhado, e quem implementa a organização que são os conselhos de administração”, começou por dizer Lacerda Sales.

“E é com base neste diálogo, não importa que seja um mais rápido do que outro a resolver, o que importa é que se resolvam os problemas. A expetativa é sempre que a situação se resolva o mais rapidamente e que haja o menos de entropia n processo e, portanto, acreditando como acredito nos conselhos de administração garantidamente que a situação será resolvida o mais rapidamente possível”, acrescentou.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde falava à margem da cerimónia que assinalou os 100 anos da descoberta da insulina.