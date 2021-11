Demissão iminente no Santa Maria. Chefes de urgência exigem condições

Os chefes da equipa de urgência cirúrgica do Hospital Santa Maria ameaçam com demissão.

Os dez médicos estiveram reunidos nesta quarta-feira para debater a “situação da urgência cirúrgica que, dizem, se tem agravado nos últimos anos” e tem piorado mais recentemente.

Ao que a Renascença apurou, em causa está a escala de serviço que os chefes de equipa consideram “não ser exequível”.

De acordo com comunicado do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, a carta enviada pelos chefes de equipa aponta questões de organização interna e distribuição de serviço. A demissão será concretizada se, até dia 22, não forem encontradas soluções.



Os clínicos já pediram uma reunião com carácter de urgência com diretor clínico do hospital, o que deverá acontecer na próxima semana.

Ainda segundo apurou a Renascença, a direção clínica está disponível para aceitar as exigências dos chefes de equipa de urgência – o que é confirmado no comunicado enviado às redações: “O Conselho de Administração do CHULN mostra total abertura e empenho na melhoria das questões identificadas, tendo já agendado reuniões com os respetivos serviços para o início da próxima semana para lhes dar rápida resposta”.

“Sublinhe-se que estas equipas se mantêm em funções e que o Serviço de Urgência Central do CHULN continua a funcionar com toda a normalidade, cumprindo o seu papel de unidade diferenciada de fim de linha”, conclui a nota.