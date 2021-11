Operação Miríade. “É muito mau e lastimo muito isto”, diz Fuzeta da Ponte

“Tudo quanto seja ligar as Forças Armadas a ações indignas” mancha a nossa imagem, defende. “As Forças Armadas devem ser vistas como forças, se não exemplares, pelo menos íntegras aos quais é estranha a existência desses factos”, acrescenta o antigo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.

Quer Marcelo Rebelo de Sousa quer Augusto Santos Silva afirmaram, nesta segunda-feira, que o caso do alegado envolvimento de militares portugueses no tráfico de bens preciosos de países africanos (nomeadamente, da República Centro-Africana), não afeta a imagem internacional de Portugal.

“Não atinge minimamente o prestígio das Forças Armadas Portuguesas – pelo contrário, o facto de elas investigarem casos isolados que possam ter ocorrido e tomar essa iniciativa só as prestigia em termos internacionais”, sustentou o chefe de Estado.

Fuzeta da Ponte, que assumiu o cargo de CEMGFA durante sete anos, concorda com a segunda parte. “Acho que sim, acho que o que o senhor Presidente está a dizer que as Forças Armadas, como qualquer organização nacional, pode ter erros e quando isso existir cria-se um processo e investiga-se”.

“A árvore não faz a floresta”, diz Tenente Coronel João Alvelos

Na leitura deste membro consultivo do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), estamos perante um caso típico de "a ocasião faz o ladrão".

Ainda assim, admite surpresa. “Muito surpreendido, mas temos que ver as coisas que as Forças Armadas comunicaram as suspeitas e houve agora um processo de investigação e isso só foi a lume quando todo o processo foi constituído, identificado, tendo provas concretas”, destaca.

Na sua opinião – e aproveitando “a expressão do senhor Presidente da República – a árvore não faz a floresta e em todas as organizações há situações de ilegalidades”.