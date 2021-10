R outra vez a subir em dia com mais três mortos e 965 infetados com Covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortos e 965 infetados com Covid-19. O documento revela ainda que o valor do R(t) voltou a subir para 1,08, quer a nível nacional, quer no continente. O valor da incidência também mantém a trajetória de subida, Alcançou esta quarta-feira os 94,8 casos por 100 mil habitantes, a nível nacional, e 94,9 no continente.

No semáforo do pandemia, Portugal mantém-se nos tons laranja, mas cada vez mais carregados.

O número de internados também volta a subir para 316, mais 15 do que ontem, dos quais 61 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do pais com maior número de casos, 395, seguida do Norte com 247 novos casos e o Centro com 201. O Algarve conta com 68 novas infeções e o Alentejo 23. Nas regiões autónomas, a Madeira conta com mais 22 novos casos e os Açores nove.

O número de casos ativos voltou subir, ultrapassando novamente a barreira dos 31 mil casos (31.243), mais 365 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.087.245 casos da doença, das quais 18.144 morreram e 1.037.585 consdeguiram recuperar.