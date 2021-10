Caminhada Pela Vida realiza-se em dez cidades

“É um compromisso constante, agora reforçado, para que a vida no arco completo seja verdadeiramente defendida e promovida. Sabemos que a cada momento é de vida que se trata”, sublinha o Patriarca de Lisboa e cardeal.

Para além da tradicional caminhada em Lisboa, que vai já na sua décima edição, haverá ainda ajuntamentos em Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Porto, Santarém e Viseu. O início está marcado para as 15h00, pedindo-se aos participantes que tentem chegar às 14h30, e o local de partida de cada caminhada pode ser consultado aqui .

O evento, que pretende reunir pessoas em defesa da vida em todas as suas fases, terá lugar em dez cidades em simultâneo, com várias a estrearem-se.

Também D. Francisco Senra Coelho, arcebispo de Évora, apela à participação e sentido de dignidade dos alentejanos. “Gostava muito que este ‘sim à vida’ fosse assumido na nossa cultura alentejana, de um modo aberto, total e ao mesmo tempo dinâmico.”

“Sei que no coração do alentejano e da alentejana, do nosso povo desta arquidiocese que vai também ao Ribatejo, está viva a dimensão da dignidade da vida. Não fosse um povo sofrido, que sentiu muitas vezes a experiência menos vida pela opressão, pela injustiça, não fosse um povo lutador pela sua liberdade, que é expressão da vida”, diz o arcebispo.

Motards e muçulmanos unidos pela vida

Esta edição da Caminhada Pela Vida acontece numa altura em que se aguarda o regresso do tema da eutanásia ao Parlamento, depois de a primeira lei ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Segundo a organização, está já assegurada a participação em Lisboa, Coimbra e Évora de membros portugueses da Christian Motorcyclists Association, uma associação de motards cristãos.

Os organizadores esperam ainda dar continuidade à tendência das últimas edições de tornar o evento mais abrangente, tendo já a garantia de participação de membros das comunidades evangélicas e muçulmana, que também defendem a inviolabilidade da vida e têm tomado posição firme contra a legalização a eutanásia.

A Caminhada pela Vida em Lisboa, que deverá ser a mais concorrida, está marcada para a Praça Luís Camões.