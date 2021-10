Segurança de Albufeira foi o primeiro a ser suspenso de funções em Portugal

O segurança privado que agrediu um homem num estabelecimento de diversão noturna em Albufeira foi o primeiro caso de suspensão de funções em Portugal neste setor, avançou esta quinta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

A PSP anunciou esta quinta-feira que, por decisão do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, o segurança privado que agrediu um homem num estabelecimento de diversão noturna em Albufeira viu ser suspenso o seu título profissional e ficará proibido de exercer funções “até conclusão do inquérito criminal e do processo administrativo, entretanto instaurados”.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o MAI refere que “este foi o primeiro caso de um segurança privado suspenso de funções, em resultado da aplicação da medida de polícia prevista” no regime do exercício da atividade de segurança privada, cujas últimas alterações entraram em vigor em setembro de 2019.

Segundo a PSP, foi ainda decretada a “suspensão parcial da continuação do exercício da atividade de vigilante (genericamente, de segurança de instalações, para a qual o segurança privado agressor também estava habilitado), sem permissão de o fazer em locais de acesso público ou que incluam o contacto com o público”.

A Polícia de Segurança Pública suspendeu o título profissional ao segurança que agrediu e deixou inanimado um cliente numa discoteca em Albufeira

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, a notificação tem data de quarta-feira, 13 de outubro.

O visado, que já foi notificado, só pode desempenhar funções sem contacto com o público.