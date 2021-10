​DGS quer vacina da gripe em simultâneo com terceira dose Covid-19

"O ECDC [Centro Europeu de Controlo de Doenças] não dá indicação de ser dar dose de reforço a recuperados. No entanto, a comissão técnica de vacinação e os outros peritos estão a analisar essa hipótese. O que vai sair na norma é que não há, à data, indicação para que os recuperados façam uma dose de reforço. Este assunto continua a ser estudado", sublinha a diretora-geral da Saúde.

Na mesma conferência de imprensa, Baltazar Nunes, do do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), disse que as vacinas contra a covid-19 apresentam uma redução da proteção contra hospitalização que passa dos 80% para os 60% nos idosos com 80 e mais anos quatro a cinco meses após a vacinação completa.

Nesta faixa etária, as vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 apresentam uma proteção contra morte de 87% no primeiro mês após a vacinação completa, percentagem que baixa para cerca de 75% nos quatro a cinco meses seguintes.

Já no que se refere à faixa etária dos 65 aos 79 anos, o especialista do INSA disse que não foi registado um “decaimento da efetividade” contra a doença grave, mas sublinhou que, como estas pessoas foram vacinadas posteriormente, o tempo de observação para o estudo é menor.

“No grupo etário dos 65 ou mais anos, temos observado sempre, medida de três a quatro meses após a segunda dose, uma efetividade 95% a 93%”, disse Baltazar Nunes, ao assegurar que estes estudos do INSA “têm estado em linha com os resultados de outros países que têm aplicado as mesmas vacinas”.

De acordo com Baltazar Nunes, os dados permitem também confirmar que a proteção da vacina contra a doença ligeira é menor do que contra a doença grave.