Covid-19: Maiores de 80 anos e residentes em lares com prioridade na terceira dose

Veja também:

A administração da terceira dose da vacina contra a Covid-19 inicia-se na próxima semana, com prioridade às pessoas com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.

“Vamos iniciar a terceira dose de reforço a pessoas com 65 ou mais anos, sendo que neste grupo etário a prioridade são as pessoas que têm 80 ou mais anos e as pessoas que são utentes de lares e da rede de cuidados continuados e de outras instituições similares”, referiu Graça Freitas em conferência de imprensa.

Segundo a responsável da Direção-Geral da Saúde, esta dose de reforço da imunidade "destina-se, nesta fase, às pessoas com mais idade, porque há sempre esta associação entre o fator idade e o fator vulnerabilidade”.

A diretora-geral adiantou ainda que esta dose de reforço será administrada a “pessoas que ficaram com imunidade na primeira série vacinal”, mas em que, com o passar do tempo, é necessário “passar a imunidade outra vez para o nível ótimo”.

Graça Freitas salientou ainda que, relativamente aos imunossuprimidos, já está a ser administrada uma dose adicional da vacina contra o SARS-CoV-2 há algumas semanas.

A terceira dose avança na próxima semana, mas diretora-geral da Saúde não adianta o dia porque aguarda orientações da Organização Mundial de Saúde sobre a coadministração da vacina da gripe sazona e da Covid-19.

“Em relação ao dia concreto não posso dizer porque depende da resposta a outras perguntas. Hoje vamos publicar norma numa versão mais conservadora, porque OMS não emitiu parecer sobre coadministração. Sem coadministração haverá um intervalo de pelo menos 14 dias entre a vacina da gripe e da Covid. Ir por um caminho ou por outro implica logísticas diferentes", explica Graça Freitas.