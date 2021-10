Ausência de ministro da Defesa em cerimónia é “pressão evidente” para chefe da Armada se demitir

O ministro da Defesa não esteve nas comemorações do Dia da Unidade da Marinha, nesta segunda-feira, na base do Alfeite. A cerimónia foi presidida por Marcelo Rebelo de Sousa e também não contou com a presença do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

“Não me parece normal”, começa por dizer Fuzeta da Ponte, antigo CEMGFA.

“Num período conflituoso como este, acho que até poderia ter sido uma oportunidade de as partes em litígio pacificarem e aparecerem”, considera o Almirante, para quem as duas ausências desprestigiam a Marinha. “A culpa não é da Marinha, mas fica desprestigiada com esse aspeto”.

“O senhor ministro da Defesa Nacional, parece o senhor ministro da Defesa do Burundi. Nós não estamos no Burundi, estamos em Portugal. Mas, infelizmente, ele não distingue isso. É por isso que eu digo que eu digo que não é normal ter acontecido. Esta oportunidade pode não repetir-se e revela novamente uma intenção que não parece das melhores do ministro da Defesa em relação à Marinha”, reforça, nestas declarações à Renascença.