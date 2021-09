Polícia Judiciária alerta para falsa mensagem sobre MBway

A Polícia Judiciária alerta para falsas mensagens que estão a circular, utilizando o nome desta instituição e o da SIBS para tentar extorquir dinheiro aos utilizadores.

A falsa mensagem, alegadamente enviada pela SIBS, diz que “temos o prazer de informar que finalmente firmamos uma parceria com a Polícia Judiciária em resposta a ataques a sistemas bancários nos últimos anos. As medidas de segurança do seu cartão multibanco devem ser atualizadas o mais rápido possível para evitar novos abusos”.

O utilizador é depois convidado a clicar num link para atualizar as medidas de segurança.

Num email enviado à Renascença a Polícia Judiciária informa que não existe qualquer parceria para este fim com a SIBS e que estas mensagens têm como único propósito a prática de crime de acesso ilegítimo e captura de dados pessoais das vítimas.

“A intrusão passa pela infeção com vírus ou software malicioso (malware) e pode ocorrer em qualquer sistema informático (PC, Tablet ou Telemóvel).”