Reunião do Inframed. Vem aí o alívio de restrições

Especialistas e políticos voltam esta quinta-feira ao Infarmed, em Lisboa, para analisar a evolução da pandemia, numa altura em que Portugal está próximo de atingir a meta de 85% da população vacinada contra a Covid-19.

Na reunião, que mantém o formato semi-presencial, participam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Como tem sido habitual, a ministra da Saúde, Marta Temido, e grande parte dos especialistas estarão presentes e, desta vez, os diferentes partidos com assento parlamentar poderão enviar um elemento à reunião. Os restantes acompanharão os trabalhos por videoconferência.

Na semana passada, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que neste encontro será debatida a nova etapa do processo de desconfinamento, num momento em que o país está próximo de concluir o plano de vacinação que arrancou no final de 2020 e a alcançar os 85% da população vacinada.

Apesar de não ter fornecido detalhes sobre o que vai acontecer quando Portugal atingir esse patamar, Mariana Vieira da Silva advertiu, mesmo assim, que a partir de outubro, o país vai ter de continuar a conviver com algumas "medidas obrigatórias" e com recomendações da Direção Geral da Saúde.

A sessão vai contar com a participação de especialistas da Direção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, da Autoridade Nacional do Medicamento, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Neste encontro, será analisada a situação epidemiológica no país, a efetividade das vacinas, os cenários para o outono e inverno, entre outras questões relacionadas com a pandemia.

Na quarta-feira, em Roma, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se "feliz" por participar na reunião de hoje com "a melhor situação" relativa à pandemia "em ano e meio".

Ao que tudo indica, a reunião pode abrir caminho à quase normalização da sociedade após um ano e meio de restrições e confinamentos. Está instalado o otimismo...

Está generalizado o sentimento de que o pior pode já ter passado com o grande contributo da vacinação. Ainda ontem o vice-almirante Gouveia e Melo disse que Portugal já ganhou a primeira batalha ao vírus, ao atingir dos níveis da vacinação mais elevados do mundo. Marcelo Rebelo de Sousa também se referiu à reunião de hoje como aquela que ocorre na melhor situação desde o início da pandemia. Os indicadores dos casos diários, internamentos, etc., têm continuado a melhorar apesar das sucessivas fases de desconfinamento, e por isso - apesar de ser necessário manter sempre alguma prudência - é um cenário bastante otimista aquele em que vai decorrer o encontro de hoje no Infarmed.

Significa que estão criadas as condições para novo alívio de medidas?

Sim, já estava previsto que quando Portugal chegasse aos 85% de vacinados se avançasse para a última fase da chamado plano de libertação. Pensava-se que seria em outubro, pode ser um pouco mais cedo, dada a aceleração das vacinas. E o que vai estar em debate hoje no Infarmed, entre especialistas e políticos, é precisamente a passagem a essa nova fase de levantamento de restrições e o que deve ou não manter-se em vigor.

Em concreto o que é que pode mudar, sendo que já vivemos hoje numa relativa normalidade?

O que o Governo tinha anunciado era que na última fase do desconfinamento os restaurantes e cafés podiam passar a funcionar sem limite de pessoas quer nas esplanadas, quer no interior. Outros estabelecimentos e atividades, incluindo os eventos culturais, também deixariam de ter lotação condicionada, à semelhança dos eventos familiares, como casamentos e batizados e até as discotecas poderiam reabrir. Veremos se se mantém esta intenção sendo que o objetivo é ir acabando com as obrigatoriedades - as lotações, os certificados digitais, as máscaras, a higienização das mãos, são medidas que progressivamente devem deixar de ser impostas para passarem para o plano da responsabilidade individual. O que deve continuar obrigatório é o uso de máscaras em espaços fechados, isso parece um ponto assente.

Os certificados de vacinação podem acabar?

Máscaras, certificados digitais, lotações de espaços, higienização das mãos e todas as restrições impostas aos portugueses contra a Covid devem deixar de ser obrigatórias a partir do final do mês.