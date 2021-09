Governo vai decidir novo alívio de restrições após reunião no Infarmed

Veja também:

O Governo vai convocar uma reunião com especialistas, no Infarmed, para debater o alívio de restrições no âmbito da pandemia de Covid-19, avançou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Portugal deverá atingir, até ao final do mês, a meta de 85% da população com vacinação completa contra a Covid-19, um dos patamares para o levantamento de medidas.



"A intenção do Governo é que se realize uma nova reunião do Infarmed para debater este novo patamar e as medidas que se devem aprovar neste momento", disse Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.

Para a ministra, é "claro que viveremos com medidas obrigatórias, com recomendações da DGS relativamente a algumas matérias, e esse é o enquadramento com que viveremos a partir de outubro".

"Cabe a cada um de nós, individualmente, sabendo o que está recomendado, cumprir aquilo que é recomendado pela Saúde pública, salientou.

"Não podemos assumir que existirá o fim total das restrições"



Questionada pela Renascença, a ministra da Presidência considera que, nesta altura, ainda não se pode pensar no levantamento de todas as medidas de contenção da pandemia de Covid-19, mesmo com uma larga maioria da população vacinada.

“Neste momento, creio que não podemos assumir que existirá o fim total das restrições porque a pandemia ainda existe, não foi declarado o seu fim", disse Mariana Vieira da Silva.

"O que acontece é que atingimos um patamar de vacinação que permite levantar e aliviar algumas dessas restrições e mudar algumas regras. É esse trabalho de identificação dessas medidas que está já a ser feito, que será objeto de uma reunião [no Infarmed] antes das decisões poderem ser tomadas”, sublinha.