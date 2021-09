Graça Freitas defende máscara no recreio das escola e em eventos no exterior

Veja também:

A diretora-geral da Saúde recomenda o uso de máscara em aglomerados populacionais, eventos em espaços exteriores e no recreio nas escolas.

Nesta quarta-feira, no Parlamento, Graça Freitas reconheceu que "a transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior", mas "de qualquer maneira, a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada.

Graça Freitas apontou como exemplo em que se justifica o uso da máscara o recreio nas escolas e eventos.

"A própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais, isso obviamente poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão" do vírus SARS-Cov-2, que provoca a doença Covid-19.