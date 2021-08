Cientistas portuguesas contra a Covid-19. Com estes remédios as pessoas “ficam em casa a assoar-se”

Veja também:

É uma descoberta ímpar no mundo e foi feita em Lisboa, no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade NOVA. Três cientistas portuguesas conseguiram perceber como enfraquecer o SARS CoV-2.

A notícia é avançada nesta terça-feira pelo “Diário de Notícias”, que esteve à conversa com as investigadoras. Tudo começou em março de 2020.

“Assim que a pandemia surgiu, acho que todos nós, cientistas, só pensávamos no que poderíamos fazer para contribuir e ajudar a combatê-la”, começa por contar Margarida Saramago, de 36 anos. Foi ela que teve a ideia que deu origem ao projeto.

“Eu estava a trabalhar de casa e queria avançar com um trabalho laboratorial. Nós trabalhamos com proteínas que são as ribonucleases (proteínas que partem e alteram a molécula de ARN) e o meu primeiro pensamento foi ir ver se o vírus tinha estas proteínas, quantas eram e o que se sabia sobre elas”.

Descobriu que este o vírus “tem duas ribonucleases, sem as quais não consegue sobreviver nem multiplicar-se”. E assim começou uma investigação que envolveu toda uma equipa e que terminou com a descoberta de três fármacos, já usados para outras doenças, capazes de retirar força à atividade do vírus de uma maneira muito eficaz e profunda.

“De forma muito simples, pode dizer-se que em vez de as pessoas desenvolverem doença grave e terem de ir parar ao hospital, poderão ficar em casa com uma constipação a assoar-se”, afirma Cecília Arraiano, coordenadora da investigação e diretora do Laboratório de Controlo da Expressão Génica, do ITQB NOVA.

“A infeção será bem mais controlada”, sublinha.