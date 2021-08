Seis mortes por Covid-19, mais internados e incidência a baixar

Nos hospitais estão internadas 733 pessoas , são mais 25 pacientes em comparação com o dia anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se em 0,98 no conjunto do país e no continente.

Em relação à matriz de risco , a taxa de incidência nacional desce de 312,3 para 310,4 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente caiu de 316,6 para 314,6 casos por 100 mil habitantes

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.645 mortes e mais de um milhão e 20 mil casos (1.020.546).

Numa análise por regiões do boletim da DGS desta segunda-feira, o Norte é a região com maior número de novos casos (462) e registou duas mortes no último dia.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem 321 infeções e duas vítimas mortais, seguida do Algarve com uma morte e 169 novos casos.

A região Centro contabiliza uma morte e 108 novos casos e o Alentejo 18 infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista 38 casos e os Açores 10 infeções.

Evolução da Covid-19 em Portugal