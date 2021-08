SEF. Adesão à greve ronda os 100% e volta a provocar atrasos

Pelo terceiro dia consecutivo, não está fácil viajar para os passageiros nos aeroportos nacionais, sobretudo os que viajam de e para países fora do espaço Schengen.

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) protestam contra a anunciada extinção da força e, com esta greve, tentam uma vez mais obter respostas do Governo sobre o que lhes irá acontecer num futuro próximo.