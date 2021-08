Greve do SEF provoca atrasos de quatro horas no aeroporto de Lisboa

A greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras provocou, este domingo, atrasos de quatro horas no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa, tendo ficado temporariamente suspenso o desembarque de alguns voos, revelou a ANA – Aeroportos de Portugal.

Os impactos do segundo dia de greve dos funcionários da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram hoje mais notórios no aeroporto de Lisboa, segundo informações avançadas à Lusa pela ANA.

Com uma paralisação de duas horas, “aumentou o tempo de espera no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa, tendo atingido as quatro horas”, refere a ANA.

"De modo a controlar os fluxos e evitar maior aglomeração de passageiros, o aeroporto conteve sempre que necessário, o desembarque de alguns voos” e foram “reforçadas as equipas da ANA para prestar apoio aos passageiros”, acrescenta aquela entidade.



A adesão ao protesto foi de “100% tanto no aeroporto de Lisboa como de Ponta Delgada", segundo informações avançadas à Lusa pelo presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), Renato Mendonça.



A greve foi convocada pelo SIIFF face à falta de resposta do Governo quanto a futuro dos inspetores na sequência da aprovação da proposta de lei que "prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR".