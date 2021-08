Vacinação dos 12 aos 15. "Pressão do poder político" ou decisão "natural e lógica"?

Veja também:

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros critica o parecer favorável da Direção-Geral de Saúde (DGS) à vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos.

Em entrevista à Renascença, Ana Rita Cavaco diz manter a posição anterior, de 30 de julho, segundo a qual "não existem estudos suficientes, com evidência técnico-científica suficiente" para justificar a decisão da DGS.

"As decisões da vacinação não se tomam com base em anos letivos. "Para nós não faz sentido esta decisão, é uma decisão com base na pressão do poder político. O senhor primeiro-ministro é quem manda no país, é ele que decide, é ele que assume o risco", acrescenta.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros entende que os argumentos apresentados no parecer da DGS, "já eram conhecidos" e questiona por que razão o presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica não foi convocado para esta decisão.

"Nem sabemos que parecer é que foi feito, sendo que o nosso representante não foi consultado", afirmou.