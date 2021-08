Covid-19. DGS recomenda vacinação de todos os jovens entre 12 e 15 anos

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação contra a Covid-19 de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos, anunciou Graça Freitas em conferência de imprensa. Até agora, só os jovens com doenças de risco estavam indicados para receber a vacina. Os cerca de 400 mil menores deverão ser acompanhados pelos seus tutores legais e "se não for exatamente antes do início do ano letivo", a vacinação desta faixa etária "acontecerá nos dias a seguir", antevê a diretora-geral da Saúde. "A questão do ponto de vista do impacto na epidemia desta vacinação, se for mais uma semana ou menos uma semana, não terá um impacto negativo importante", refere Graça Freitas. A diretora-geral da Saúde sublinha que hoje foi anunciada a recomendação técnica, depois terá lugar a decisão logística. "A partir deste momento fica aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens, dos 12 aos 15 anos, depois será a parte da logística que comunicará em que moldes é que vai acontecer a vacinação. Não se tenha a expetativa que é hoje que começa. Hoje foi tomada a decisão técnica, depois vem a decisão logística", diz a responsável da DGS. Tendo em conta os estudos feitos até ao momento, os jovens portugueses deverão ser vacinados com duas doses, sendo que serão utilizadas apenas as duas vacinas licenciadas para este grupo etário, sublinhou Graça Freitas.

Luís Graça, membro da Comissão Técnica de Vacinação Covid-19 e presente na conferência de imprensa, lembrou que nesta faixa etária os efeitos da doença são pouco graves e por isso a vacinação dos jovens tem como objetivo “reduzir a transmissão do vírus” e garantir o bem-estar deste grupo etário.



Pressão política? "Decisão foi técnica" A decisão foi tomada após a análise dos novos dados da vacinação dos jovens nos Estados Unidos e na União Europeia, que apontam para casos de miocardite e pericardite "extremamente raros e têm evolução clínica benigna" entre o universo de vacinados contra a Covid-19, entre os 12 e os 15 anos. Questionada pela Renascença se a pressão política e social foi um fator positivo ou negativo para esta discussão e decisão, Graça Freitas responde que a decisão foi meramente "técnica", após a verificação da informação sobre a vacinação de jovens na UE e nos EUA. "No dia 30 [de julho], quando fizemos o outro comunicado, dissemos que a DGS recomendará a vacinação universal dos jovens dos 12 aos 15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais. No dia 30 de julho saíram dados dos EUA sobre nove milhões de adolescentes vacinados e das reações que tiveram e esse report foi muito importante. Na semana seguinte, saíram dados da União Europeia e foi possível saber que as cerca de seis milhões de vacinas que já tinham sido dadas não tinham acrescentado um sinal de alerta àquilo que já sabíamos. Foi a sequencia destes acontecimentos que levou a que no dia 30 nós tivessemos um parecer e agora tenhamos outro", explica a diretora-geral da Saúde. O anúncio de hoje da DGS surge depois de a autoridade nacional de saúde ter publicado uma norma sobre a vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos com doenças de risco, na qual esclarecia que os jovens saudáveis não estavam incluídos na fase atual da vacinação, tendo que esperar pela calendarização da ‘task force’. Tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, defenderam a importância de vacinar os jovens a partir dos 12 anos. O Presidente da República frisou na passada quinta-feira que o “fundamental” é que, “quanto à questão de princípio” da vacinação das crianças, não haja “nenhuma objeção definitiva”, e reiterou que é preciso “deixar correr o tempo” para mostrar que, “aquilo que é bom neste momento na Madeira”, – onde está a decorrer a vacinação entre os 12 e os 15 anos – “venha também a ser considerado bom nos Açores e no continente”. Na sexta-feira, o vice-almirante Gouveia e Melo considerou que "o tempo está a esgotar-se" para vacinar os adolescentes entre os 12 e os 15 anos, reconhecendo, no entanto, o "cuidado" da DGS em proteger os jovens.