Covid-19. Vacinação "Casa aberta" retomada hoje

A modalidade de vacinação Covid-19 "Casa aberta", sem necessidade de agendamento vai ser retomada a partir das 15h00 desta sexta-feira, para os utentes com 40 ou mais anos de idade.

A medida foi avançada pela "task-force" responsável pela coordenação do plano de vacinação em Portugal.

A modalidade "Casa aberta" esteve suspensa, temporariamente, depois de a vacinação com um lote de vacinas da Janssen ter recebido ordem para parar devido a vários casos de reações adversas em Mafra.

O Infarmed garantiu, na quinta-feira, a conformidade das vacinas da Janssen em distribuição em Portugal com as especificações do regulador europeu e anunciou que o lote suspenso na quarta-feira pode ser utilizado nos centros de vacinação.



"Casa aberta" só com vacinas da Janssen

A task-force adianta que, a partir de segunda-feira, 19 de julho, a "Casa Aberta” estará "condicionada apenas a utilização da vacina da Janssen, devendo para o efeito, os utentes terem em consideração o estipulado no ponto 2.b. da norma n.º 004/2021 da DGS".

A norma em causa recomenda a vacina da Janssen a homens com mais de 18 anos de idade. Na prática, a partir de segunda-feira, a modalidade de "Casa Aberta" estará disponível apenas para homens com mais de 40 anos, deixando de fora as mulheres entre os 40 e os 60 anos.

A "Casa Aberta" permite a toma de primeiras doses a utentes não estejam agendados, com idade igual ou superior a 40 anos e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.

Os utentes devem dirigir-se ao Centro de Vacinação Covid correspondente ao Centro de Saúde onde estão inscritos, nos horários específicos para esta modalidade do respetivo centro de vacinação.

Os horários de funcionamento da “Casa Aberta” nos Centros de Vacinação COVID podem ser consultados no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).



