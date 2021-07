Covid-19. Governo espera por reunião no Infarmed para decidir novas medidas

Veja também:

O Governo garantiu esta quinta-feira que só tomará novas medidas de combate à pandemia depois da reunião no Infarmed, marcada para o dia 27 de julho.

A reunião foi convocada pelo primeiro-ministro no dia 9 de julho e servirá para as autoridades ouvirem a avaliação do resultado das medidas até agora tomadas pelo Conselho de Ministros, como a obrigatoriedade de apresentar teste negativo ou certificado digital na entrada de restaurantes e hotéis nos concelhos de risco elevado ou muito elevado.

Segundo afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa desta quinta-feira, "está marcada para o próximo dia 27 uma reunião do Infarmed e, por isso, hoje apenas fazemos aplicação da matriz na identificação dos concelhos que se encontram em cada fase e, até dia 27, não tomaremos nenhuma outra decisão, aguardando os resultados da reunião".