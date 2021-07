Governo remete decisão sobre adeptos nos estádios para o final do mês

Veja também:

O Governo remete uma decisão sobre o regresso do público aos estádios de futebol para depois de 27 de julho, quando terá lugar uma reunião com especialistas no Infarmed.



A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou esta quinta-feira que o executivo ainda está a trabalhar sobre um parecer elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para que os adeptos possam voltar às bancadas durante a pandemia de Covid-19.

“Relativamente à presença de públicos nos espetáculos desportivos, a Direção-Geral da Saúde tem estado a trabalhar num parecer sobre que características e forma de organizar essa presença. Esse parecer já existe, precisa de ser trabalhado porque tem dimensões de organização que são importantes e o Governo decidirá em função da avaliação da situação epidemiológica na reunião de 27 de julho”, disse Mariana Vieira da Silva.

Na conferência após o Conselho de Ministros, a governante adiantou que “o trabalho técnico já decorreu da parte da DGS”, mas ainda “há trabalho de organização e depois há uma decisão que será sempre posterior à reunião do Infarmed que se realiza no próximo dia 27”.