Hamas insiste em cessar-fogo permanente e saída total de Israel para aceitar acordo

O líder da ala política do Hamas avisa que o grupo não renunciará às suas exigências de um cessar-fogo "permanente" e à retirada "completa" das tropas israelitas da Faixa de Gaza para chegar a um acordo de paz.

"Continuamos empenhados nas nossas exigências", sublinhou Ismail Haniyeh, num discurso proferido no Dia de Jerusalém, no qual apelou ao regresso de "todas as pessoas deslocadas", à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e ao fim do "bloqueio".

Citado pela Al-Jazeera, o dirigente do Hamas disse que está também a tentar chegar a um acordo "honroso" para a troca de reféns por prisioneiros.

As palavras de Haniyeh surgem um dia depois de o Governo israelita ter anunciado que apresentou uma nova proposta.

Terça-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou que uma delegação de representantes dos serviços secretos e do exército tinha deixado o Cairo após uma "ronda intensa de negociações" em que foi formulada "uma proposta atualizada para o Hamas".