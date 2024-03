Rei Carlos III aparece em público no Domingo de Páscoa

Não é a primeira aparição pública, mas é a mais significativa desde que o monarca de Inglaterra revelou ter sido diagnosticado com cancro. Neste Domingo de Páscoa, o Rei Carlos III esteve com Camilla na Capela de São Jorge, o principal local de culto religioso do Castelo de Windsor.

Ausentes estiveram o príncipe e a princesa de Gales. Desde que Kate Middleton foi operada, e depois de ter anunciado que foi diagnosticada com um cancro (pouco tempo depois de o rei ter feito um anúncio semelhante), o casal tem-se mantido longe da vida pública.



Foi exatamente com palavras dedicadas a Kate que o Arcebispo de Cantuária iniciou o seu sermão de Páscoa, apelando à oração pela saúde da Princesa de Gales e também pela do Rei. "Rezamos por ela e pelo Rei na sua resposta digna e rezamos por todos aqueles que estão a sofrer da mesma forma", disse Justin Welby na Catedral de Cantuária.

Devido aos problemas de saúde, o Rei e a Rainha ficaram à parte do resto da congregação. Antes do fim de semana da Páscoa, o monarca gravou uma mensagem vídeo onde referiu que tem estado dedicado a assuntos constitucionais.