Empresa dona do Facebook suspeita de lucrar com venda ilegal de medicamentos

O grupo Meta e as suas plataformas (Instagram, Facebook e WhatsApp) são suspeitos de facilitar e lucrar com a venda ilegal de medicamentos, levando procuradores federais norte-americanos a abrir uma investigação em 2023, avançou este sábado o Wall Street Journal.

Com base em documentos e fontes próximas do caso, o diário económico norte-americano referiu que foram efetuadas intimações e interrogatórios no âmbito do processo perante um grande júri, constituído por cidadãos que participam na fase de investigação.

Estes devem determinar se as plataformas da Meta "facilitam e lucram com a venda ilegal de medicamentos" e, por conseguinte, devem ser objeto de um processo judicial, segundo o Wall Street Journal, que afirma ter consultado intimações distribuídas em 2023.

Os procuradores federais do estado da Virgínia "exigiram registos relacionados com o conteúdo de medicamentos em violação (dos regulamentos) nas plataformas Meta e/ou a venda ilegal de medicamentos através das plataformas Meta".