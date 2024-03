Ex-comandantes das Forças Armadas acusam Bolsonaro de propor planos de golpe de Estado

Os ex-comandantes do Exército e da Força Aérea brasileira acusaram o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro de lhes ter proposto a realização de um golpe de Estado através da anulação das eleições de 2022.

As novas informações surgem na sequência do Supremo Tribunal Federal (STF) ter retirado, esta sexta-feira, o sigilo dos depoimentos de militares e políticos feitos à Polícia Federal relativamente ao alegado plano de Golpe de Estado elaborada pelo governo anterior.

Na transcrição do depoimento, a que agência Lusa teve acesso, o ex-comandante do Exército o general Freire Gomes, diz "que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada, após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos" como a Garantia da Lei e da Ordem, estado de defesa e estado de sítio em relação ao processo eleitoral.

Este último cenário previa o encerramento do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pelas eleições do Brasil e alvo de frequentes ataques de Bolsonaro.

De acordo com Freire Gomes, Jair Bolsonaro reuniu-se a 7 de dezembro de 2022 (pouco antes de deixar o poder a 31 de dezembro) com os chefes do Exército, da Força Aérea e da Marinha no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, para propor diferentes mecanismos legais com a intenção de se manter no poder.

Num outro depoimento feito pelo ex-comandante da Força Aérea Carlos de Almeida Baptista, afirmou ter deixado claro "a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato".

"Deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de rutura institucional para mantê-lo no poder", acrescentou.