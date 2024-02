EUA. Milhares de eleitores mudam do Partido Democrata para o Partido Republicano

Milhares de eleitores do Partido Democrata no sul da Florida decidiram mudar a sua filiação para o Partido Republicano antes das eleições primárias, com 4.100 pessoas a fazerem essa mudança no condado de Miami-Dade.

No condado de Broward, a norte de Miami, foram registados 2.500 mudanças de filiação entre 01 de janeiro e 20 de fevereiro, revelou o supervisor das eleições deste condado, Joe Scott, de acordo com meios de comunicação locais.

Na Florida, as primárias de ambas as formações políticas são abertas apenas aos membros do partido, e os democratas deste Estado já escolheram o Presidente Joe Biden como vencedor.

Tudo indica que milhares de eleitores estão a mudar de filiação para terem uma palavra a dizer na corrida às primárias republicanas entre o favorito indiscutível, o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), e Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e a única rival ainda na corrida.

Os analistas estão certos de que Biden, para os democratas, e Trump, para os republicanos, serão os vencedores das respetivas primárias.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-chefe de Estado Donald Trump venceram sem dificuldades as primárias do Michigan , segundo projeções da imprensa norte-americana, elevando as probabilidades de se defrontarem nas presidenciais de novembro.

Nos últimos meses, apoiantes democratas têm manifestado o seu descontentamento com o apoio de Biden ao que muitos consideram ser um "genocídio em Gaza", decorrente dos intensivos ataques israelitas no enclave.

Os consultores políticos de Biden estão particularmente preocupados com o efeito do apoio da Casa Branca a Israel nas zonas de subúrbio de cidades como Detroit, onde a causa pró-palestiniana é muito popular.