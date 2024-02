Biden e Trump vencem sem dificuldades primárias do Michigan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-chefe de Estado Donald Trump venceram sem dificuldades as primárias do Michigan, segundo projeções da imprensa norte-americana, elevando as probabilidades de se defrontarem nas presidenciais de novembro.

Biden derrotou o congressista Dean Phillips, do Minnesota, o único opositor significativo que restou nas primárias democratas.

Contudo, o chefe de Estado enfrentou um movimento de eleitores democratas desiludidos com o seu apoio a Israel na guerra em Gaza e que colocou em marcha uma campanha local para convencer o eleitorado do Michigan a realizar um voto de protesto contra Biden.

Já nas primárias republicanas, Trump voltou a derrotar a embaixadora junto à ONU Nikki Haley, avançando solidamente em direção à indicação presidencial republicana.