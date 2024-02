Zelensky alerta para situação "extremamente difícil" na frente de batalha

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu esta segunda-feira que o exército ucraniano está a enfrentar uma situação "extremamente difícil" imposta pelas forças russas, que, considerou, estão a aproveitar o atraso do Ocidente na prestação de ajuda militar.

"A situação é extremamente difícil em vários pontos da linha da frente, onde as tropas russas concentraram um máximo de reservas. As tropas russas estão a tirar partido do atraso no fornecimento de ajuda à Ucrânia", afirmou Zelensky na sua mensagem diária, acrescentando que o seu país carece de artilharia e precisa de defesa antiaérea para a linha da frente, bem como de armas de longo alcance.

As forças russas estão na ofensiva no leste e no sul da Ucrânia e acabaram de capturar a cidade disputada de Avdiivka, na região de Donetsk, fazendo o seu primeiro grande ganho desde a captura de Bakhmut em maio de 2023.

Na segunda-feira, o exército ucraniano afirmou estar a enfrentar "fogo pesado" das forças russas na ofensiva na região de Zaporizhia, no sul do país.

O comandante ucraniano Oleksandr Tarnavsky disse que as tropas de Moscovo estavam a lançar múltiplos ataques, particularmente perto da aldeia de Robotyne, um dos poucos locais onde a Ucrânia tinha conseguido recuperar terreno durante a contraofensiva do verão passado.

O exército russo está a tentar avançar com "pequenos grupos de assalto apoiados por unidades blindadas", afirmou no Telegram.

"Estas tentativas de ofensiva foram travadas, o inimigo foi eliminado nos arredores de Robotyne", afirmou o major Tarnavsky, que comanda as forças ucranianas na região.

Como muitas cidades do leste da Ucrânia, Robotyne foi completamente arrasada após meses de fogo de artilharia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou a tomada de Avdiivka como uma "importante vitória" das suas tropas, a poucos dias do segundo aniversário do início da invasão russa, a 24 de fevereiro.