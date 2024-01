Mark Zuckerberg pede desculpa a famílias de vítimas de abusos nas redes sociais

Desafiado pelo senador republicano Josh Hawley, o CEO da Meta levantou-se, virou-se para as famílias de vítimas que estavam na audiência e fez “mea culpa”.

Durante o seu testemunho, Mark Zuckerberg pediu perdão pelos danos que as redes sociais provocaram a crianças e jovens.

O CEO da Meta falava numa audiência do Comité Judiciário do Senado dos Estados Unidos sobre como proteger crianças da exploração sexual na internet.

"Peço desculpa por tudo o que passaram, é terrível. Ninguém deveria passar por aquilo que as vossas famílias sofreram”, declarou Mark Zuckerberg.

O CEO da Meta e os patrões do TikTok, Snap, X e do Discord foram questionados esta quarta-feira, durante várias horas, por um grupo de senadores norte-americanos sobre o impacto das redes sociais na sociedade e o que estão a fazer para proteger as crianças na internet.



Atrás dos representantes das empresas tecnológicas de divulgação de conteúdos estavam familiares de cinco crianças que se suicidaram ou automutilaram em resultado de publicações nas redes sociais.

O responsável pelo TikTok, a rede social em maior expansão no mundo, foi questionado pelos senadores se envia dados dos utilizadores para a China.

Sob juramento, Shou Zi Chew negou que o TikTok forneça dados dos cibernautas norte-americanos ao governo de Pequim.

Sobre a questão dos abusos online, o CEO do TikTok disse aos senadores que é pai de três filhos e que compreende a problemática de garantir a segurança dos mais novos nas redes sociais.

"Como pai de três crianças eu sei que as questões que estamos a discutir aqui hoje são horríveis e o pesadelo de todos os pais", declarou.

Shou Zi Chew admitiu que os seus filhos não têm acesso ao TikTok devido às regras em Singapura, onde a família reside.