Agricultores bloqueiam acesso a um dos principais portos na Bélgica

Os agricultores belgas bloquearam esta terça-feira o acesso ao porto de Zeebrugge, um dos principais da Bélgica, e encheram Namur de tratores, noutra jornada de protestos contra queda de rendimentos, legislação ambiental e acordos de comércio livre.

Foram os agricultores da Flandres Ocidental quem bloqueou o acesso ao porto, situado na cidade de Bruges, e pretendem manter esta situação pelo menos até ao fim da tarde de quarta-feira, segundo a agência de notícias Belga.

Em Namur, capital da região francófona da Valónia, com cerca de 100.000 habitantes, perto de 420 tratores encheram hoje as ruas, de acordo com a radiotelevisão pública francófona RTBF.

Na mesma cidade, está prevista na quarta-feira de manhã uma reunião dos sindicatos dos agricultores com o ministro-presidente da Valónia, Elio Di Rupo, o ministro regional da Agricultura, Willy Borsus, e a ministra do Ambiente, Céline Tellier.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, recebeu esta terça-feira os manifestantes.

Na quinta-feira, dia em que decorrerá uma cimeira de líderes da União Europeia (UE) na cidade, realiza-se também uma manifestação de agricultores com tratores, pelo que a polícia da capital belga avisou que se espera que haja problemas de circulação e aconselhou a utilização de transportes públicos.