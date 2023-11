Como fica o ar da Índia depois de um festival com fogos de artifício? "Perigoso"

Uma espessa névoa tóxica surgiu, esta segunda-feira, em Nova Deli, capital da Índia, depois de domingo ter sido celebrado pelo país o Diwali, um festival anual hindu de luzes. Em causa está o arrebentamento de fogos de artíficio. O Supremo Tribunal da Índia proibiu o uso de fogos de artifício durante o festival, permitindo apenas foguetes com emissões reduzidas. O governo de Deli também proibiu os fogos de artifício durante o Diwali nos últimos anos, mas a regra não tem sido respeitada.

Nova Deli apresenta, esta segunda-feira, segundo o IQAir, um índice de qualidade do ar (AQI) de 407, categorizado como “perigoso”, embora tivesse atingido quase 700 pouco depois da meia-noite, mais de 10 vezes o limite recomendado. Também as cidades de Mumbai (157) e Calcutá (155) estão com um índice considerado prejudicial para a saúde, encontrando-se entre as 10 mais poluídas do mundo- Nova Deli continua em primeiro.

Nova Deli tem tentado combater o ar tóxico nas últimas semanas, com o governo a anunciar férias de inverno antecipadas para as escolas, um esforço para proteger as crianças. A cidade tem alta poluição durante o ano devido a fatores que incluem emissões dos veículos e poeiras.